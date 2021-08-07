Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
- Motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kaldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kaldı

- Motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kaldı

- Kaza bölgesinden görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

İlk Müdahale Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Nazilli ilçesi Hürriyet Caddesi Tahta Köprü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapan H.İ.G. idaresindeki 20 NE 620 plakalı kamyonet, D.Ç. idaresindeki 09 MM 575 motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altında 5,6 metre sürüklendi. Kazayı gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü D.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (UE-OD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı