- Motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kaldı



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Nazilli ilçesi Hürriyet Caddesi Tahta Köprü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapan H.İ.G. idaresindeki 20 NE 620 plakalı kamyonet, D.Ç. idaresindeki 09 MM 575 motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altında 5,6 metre sürüklendi. Kazayı gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü D.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (UE-OD-Y)

