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Motosiklet sürücüsü, hatalı dönen otomobile çarparak savruldu...Feci kaza kamerada
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsü, hatalı dönen otomobile çarparak savruldu...Feci kaza kamerada

Motosiklet sürücüsü, hatalı dönen otomobile çarparak savruldu...Feci kaza kamerada

Kazanın güvenlik kamerası

( ADANA ) ADANA

Hatalı Dönüş Bild Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 


- Adana’da otomobil sürücüsünün hatalı dönüşü kazaya neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü taklalar atarak savrulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü şeridinde ilerlerken hatalı dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü taklalar atıp savrularak yere düşerken motosiklet ve otomobilde hasar meydana geldi. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı saniye saniye kaydedildi. (ELF-
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