Motosiklet sürücüsü genç kazada hayatını kaybetti

--Kütük'ün fotoğrafı



( GAZİANTEP )- Olay yerinden kaçan sürücü saatler sonra polise teslim oldu GAZİANTEP



- Gaziantep'te otomobil aynı istikamette seyir eden motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Kahraman Kütük (21) kazada hayatını kaybederken olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü saatler sonra polise teslim oldu. Kaza, Fıstıklık Mahallesi'nde Gaziantep - Adıyaman karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kahraman Kütük motosikletiyle seyir ettigi esnada aynı istikamette giden bir otomobil motosiklete çarptı. Çarpma sonucu Kütük, savrulan motosikletten düşerek yerde metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan Kütük'e çevredeki vatandaşlar müdahale ederken kazaya karışan otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi talihsiz gencin hayatını kaybettigini belirledi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken hayatıni kaybeden Kütük'ün cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kütük'ün ölümüne neden olan aracın sürücüsünün kazadan birkaç saat sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Kütük'ün cenazesi Asri Mezarlıkta defnedildi. (MAE-

