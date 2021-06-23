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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

- Motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

-Kaza bölgesinden detaylar

Akkale Gesi Motosiklet Sürücüsü 

--Röpler

( SİVAS ) SİVAS

- Motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu, Yıldızeli ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Selamet mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Sivas istikametine gittiğini düşünülen 07 YFN 33 plakalı motosiklet sürücüsü Bahadır Özgür (20) henüz tespit edilemeyen bir nedenle kaza yaptı. Yaralanan sürücüyü fark etmeyen bir otomobil üzerinden geçti. Yolda yatan sürücüyü fark ederek çarpmamak isteyen H.D idaresindeki 60 ABR 348 plakalı minibüste yoldan çıkarak kaza yaptı. Olay yeri incelemesinin yapılabilmesi için yol trafiğe kapatıldı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı, Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. ( SY-GF-
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