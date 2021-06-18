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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Motosiklet sürücülerinin zor anları.. Göle dönen yolda motosikletler devrildi

Motosiklet sürücülerinin zor anları.. Göle dönen yolda motosikletler devrildi

Motosikletlilerin sudaki görüntüsü

Sağanak Yağış İkitelli Kamera Sudan Cep Telefonu 

-Birbirlerine yardım ederek sudan çıkmaya çalışmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İkitelli'de iki motosikletli, seyir halindeyken göle dönen yolda devrildi. Devrilen sudan çıkmaya çalışan motosikletlilerin zor anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. İkitelli'de Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan iki motosikletli, sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda ilerlerken bir anda araçlarının hakimiyetini kaybetti. Ardından araçlarıyla birlikte yola devrildi. Kısa süre sonra toparlanan sürücüler birbirlerinin yardıma koştu. Sırayla araçlarını sudan çıkaran sürücüler daha sonra oradan ayrıldı.
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