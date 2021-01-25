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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Motosiklet park halindeki araca çarptı

- Motosiklet park halindeki araca çarptı

Kaza yeri

İlk Müdahale Hastane Polis Karakolu Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Araç sürücüsünün ekiplere bilgi vermesi
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Kaza yerinden genel görüntüler
-Motosikletin olay yerinden kaldırılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet sürücüsü, park halindeki araca çarptı. Kaza, ilçeye bağlı Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Hüseyin Okumuş’un (23) kullandığı 67 ABT 385 plakalı motosiklet kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 67 TY 853 plakalı Opel Corsa marka araca çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri aracın sürücüsünden kazayla ilgili bilgi aldı. Ayağından yaralanan Bozkurt, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İYA-OA-
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