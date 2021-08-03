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Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı

- olay yeri, trafikten görüntü

İlk Müdahale 

-- ambulanstan görüntü
-- kaza yapan motosiklet

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta panelvan araçla çarpışan motosikletteki iki genç yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre karşı şeride geçmek isteyen motosiklet ile panelvan araç çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan gençler B.B. (19) ile B.B. (19) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan gençler ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (OA
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