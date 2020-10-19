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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Kaza yapan motosiklet
-112 sağlık ekiplerinin yaralı Tunahan Çevik’e müdahalesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Kazaya karışan sürücüsü Candar Buyurucu’nun otomobilini yoldan çekmesi kaza yerinden görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde U dönüşü yapmak isteyen C.B.(21) idaresindeki 54 PB 637 plakalı otomobile, çarşı istikametine ilerleyen T. Ç.(16) idaresindeki 67 LJ 051 plakalı motosiklet çarptı. Motosikletten yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü için vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan otomobil ile motosiklet polis ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürülürken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
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