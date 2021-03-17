Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Kaza yeri
-Yaralının hastaneye getirilmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonrası bir kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre Selimcan A. idaresindeki 67 AAN 496 plakalı motosiklet, park halinden geri çıkmakta olan Sezer B. idaresindeki 67 TT 834 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü Selimcan A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri otomobil sürücüsünün ifadesini alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement