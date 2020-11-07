Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza bölgesi ve yerde yatan sürücü

Hastane Gesi Motosiklet Sürücüsü Trol 

-Yerde yatan sürücüye ekiplerin müdahalesi
-Ambulansın olay yerinden ayrılması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan kazada, sürücü ayağından yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Erdinç K. yönetimindeki aracın arkasından gelen ve aracın sol tarafa döneceğini fark edemeyen 16 AJT 008 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Y. aracın sol arka tekerleğine çarptı. Çarpma sonrasında kontrolünü sağlayamayan ve motosikletten düşen Recep Y. sol ayağından yaralandı. Emniyet ekiplerinin hemen müdahale ettiği olayda, bölgede gerekli kontroller sağlandı. Olay yerine gelen acil 112 ekiplerinin müdahalesi ile birlikte hastaneye sevk edilen Recep Y.’nin hayati tehlikesi bulunmazken sol ayağında kırık şüphesi olduğu öğrenildi. Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde başka bir kaza meydana gelmiş ve iki araç kavşakta kaza yapmıştı. Daha o kazanın izleri bölgeden silinmezken yeni bir kazanın daha yaşanması bölgedeki riski bir kez daha gözler önüne serdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı