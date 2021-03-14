Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı

-ambulansın gitmesi

-kaza yapan motosiklet

-polisin çalışma yapması



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da motosiklet önce kaldırıma ardından da trafik ışığının direğine çarptı. Kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Çayda Çıra Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından ise trafik ışığının direğine çarptı. Kazada yola savrulan sürücü ağır, arkasında oturan arkadaşıysa hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleriyse olay yerinde inceleme yaptı.



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