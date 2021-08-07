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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Gencin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri detay

Sosyal Medya İlk Müdahale Hastane Motosiklet Kazası Polis Ekipleri 

-Motosiklete binmesi detay
-Tek teker kaldırması detay
-Yakınları morg önünden detay
-Cenazenin alınması detay
-Üzülen arkadaşları detay
-Ağlayarak giden bir arkadaşı detay
-Gencin fotosu detay

( ANTALYA )- “Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi?” diye fotoğraf çektirdiği motosiklet sonu oldu ANTALYA

- Antalya’da meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayan motosiklet tutkunu genç sürücü hayatını kaybetti. Gencin cenazesini almayan gelen arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan gencin, sosyal medya hesabında 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' paylaşımı ise dikkat çekti. Kaza, gece 03.00 sıralarında Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletli arkadaş grubuyla 07 ARR 844 plakalı motosikletiyle Batı Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Hasan Dure (24), kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarparak savruldu. Kazayı gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaptığı paylaşım dikkat çekti Ağır yaralanan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra 112 ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen gencin, sosyal medya hesabında motosikleti ile çok sayıda fotoğrafı olduğu görüldü.
Gencin motosikleti ile çekindiği bir paylaşımının altına, 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' paylaşımı ise dikkat çekerken, motosikletle akrobasi hareketleri yaptığı da görüldü.
Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan gencin cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından Burdur’un İlyas Mahallesi’nde toprağa verilmek üzere teslim alındı. Cenazeyi alan arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
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