Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

cenaze töreninden detaylar

Masaj Cenaze Cenaze Namazı Kalp Masajı 

-fotoğraf

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Ankara'da motosikletin otomobile çarptığı kazada yaşamını yitiren genç son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün Ankara Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan iki motosikletliden biri, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan Enes Yılmaz'a (19) dakikalarca kalp masajı yaptı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enes Yılmaz için Çankırı'nın merkez Aşağı Pelitözü Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.
Aşağı Pelitözü Köyü Camiindeki törene Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Özge'den Üzücü HaberÖzge'den Üzücü Haber
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement