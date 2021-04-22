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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden anneanne ve torunu son yolculuğuna uğurlandı

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden anneanne ve torunu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze yakınlarının tabuta sarılması

Hastane Sarılar Cenaze Cenaze Namazı Gözyaşı 

-Annenin tabuta sarılması
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutların taşınması
-Genel ve detay
-Arşiv-
-Fotoğraflar

( KONYA ) KONYA

- Konya’da karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 6 yaşındaki torunu dualarla toprağa verildi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Peruzet Koçak (57) ile torunu 6 yaşındaki Ayşe Miray Doğru’ya çarptı. Motosikletin çarpmasıyla yola savrulan Peruzet Koçak olay yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anneanne ile torunun cenazesi merkez Meram ilçesinde bulunan Uluırmak Mezarlığına getirildi.
Ölen anneanne ile torunun yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Baba Ali Doğru ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Derya Doğru ise çocuğunun tabutuna sarılarak bir süre ayrılmadı. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anneanne ile torunu gözyaşları içinde dualarla toprağa verildi.
Cenazeye, vefat eden Ayşe Miray'ın annesi Derya Doğru, baba Ali Doğru, abileri Yaşar ve Selahattin Doğru ile yakınları katıldı.

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