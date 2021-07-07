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Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten 4 gün sonra acı haber geldi
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten 4 gün sonra acı haber geldi

Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten 4 gün sonra acı haber geldi

cep telefonu görüntüsü

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-Motosiklet detay
-Yaralıların yerdeki görüntüsü
-Aktüel kamera
-Morg detay
-Olay yeri detay
-Bariyer detay
-ARŞİV EKLENDİ

( ANTALYA ) -- Antalya'daki motosiklet kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi ANTALYA

- Antalya'da motosikletin refüjdeki demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ikinci kişide dün akşam hayatını kaybetti. Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 5 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında 26 yaşındaki Doğukan Güler ve arkadaşı Yunus Emre Sarı, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Doğukan Güler, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine devam edilen 23 yaşındaki Yunus Emre Sarı, dün gece yaşam savaşını kaybetti. Yapılan işlemlerinin ardından Sarı'nın, cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. (İA-
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