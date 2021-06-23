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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kazaya karışan traktör

Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yerinden görüntüler
-Kazaya karışan motosiklet
-Olay yerinden görüntüler

( KİLİS ) - KİLİS

- Kilis'te traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şeyh Mansur Kavşağında İbrahim Aslan yönetimindeki 79 AAL 268 plakalı motosiklet ile Ramazan Çakmak idaresindeki 63 DV 716 plakalı massey ferguson marka traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü İbrahim Aslan ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Sevil Aslan ve kızı Zeynep Ela Aslan (8) yaralandı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü İbrahim Aslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisine başlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (MAD-SVY-
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