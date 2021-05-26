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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı

Motosiklet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı

Kaza yeri

Taksi Şoförü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Çağrı Merkezi Motosiklet Sürücüsü 

- Ambulansın olay yerine gelmesi
- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
- Yaralı Mehmet Takıman’ın ambulansa alınması
- Motosiklet ve aracın kaldırılması

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yazar İlhami Soysal Sokak üzerinden caddeye giriş yapmakta olan Suat Ö. İdaresindeki 67 T 8103 plakalı Dacia marka ticari taksi, iddiaya göre ters yönden kavşağa girmekte olan Mehmet T. İdaresindeki 67 ABH 914 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 çağrı merkezinde ihbarda bulunuldu. Ticari takside maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Ticari taksi şoförü Suat Ö. ise olay yerine gelen polis ekiplerine ifade verdi. Kazaya karışan motosiklet, ekiplerin yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. (İYA-
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