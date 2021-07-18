Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Sosyal medyadan bulunan yaralıların görüntüsü

Ticari Taksi 

-Kaza yerinden detay görüntüler
-Yaralı Eren Ö.'nün ambulansa bindirilişinden görüntü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de ticari taksi ve motosikletin karıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Akarbaşı kavşağında meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada iddialara göre, Atatürk bulvarından Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'ne dönmekte olan 38 yaşındaki İsmail A.’nın kullandığı 26 T 0101 plakalı ticari taksi ile yine Atatürk bulvarının karşı şeridinden gelen plakasız motosiklet çarpıştı. Hava yastıkları açılan ticari takside büyük hasar meydana gelirken motosiklet kullanılmaz hale geldi.Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü 28 yaşındaki Eren Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki arkadaşı Yakup Can Ç. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılardan Eren Ö. Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, Yakup Can Ç. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yakup Can Ç.’nin kaza esnasında kaskının olmadığı iddia edilirken, kafatasında kırık olduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı