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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet ile polis aracı çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile polis aracı çarpıştı: 1 yaralı

Aracın altındaki genç

İlk Müdahale Polis Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Aracın altında görünen ayaklari
-Kurtarma çalışmaları
-Ekiplerin genci kurtarması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Hastaneye kaldırılması

( ŞANLIURFA )- Kaza sonrası sıkışan motosiklet sürücüsü İtfaiye tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da motosikletiyle birlikte polis aracının altında sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşandı. Motosikletiyle ilerleyen Cabbar A. isimli genç, polis aracının çarpmasıyla devrildi. Araçtan inen polis ekipleri, gencin aracın altında sıkıştığını görünce durumu sağlık ekipleri ile itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından şahsı sıkıştığı yerden çıkarttı. Durumu iyi olduğu gözlenen genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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