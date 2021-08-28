Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi’nde ilerleyen M.T. yönetimindeki 34 TB 4352 plakalı motosiklet, S.K. yönetimindeki 59 ABM 211 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü M.T. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (FB-

