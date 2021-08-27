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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

- ambulansın gidişi

Sağlık Ekibi Trafik Lambası Ticari Araç Ölümlü Motosiklet Sürücüsü 

-- kaza yeri detay
-- kaza yapan araçlar
-- vatandaş röp

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kavşakta kazasız gün geçmediğini belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce kavşağa trafik lambası koymaları gerektiğini dile getirdiler. Kaza Aydınevler Mahallesi 5536 sokak istikametinden Hasan Ali Yücel Caddesi istikametine gitmekte olan Orhan Eralp'in kullandığı 07 ANC 589 plakalı motosikletin, Hasan Ali Yücel Caddesinde çevreyolu istikametinden gelip anaokulu istikametine gitmekte olan Şevket Burak Gökçe’nin kullandığı 07 ETJ 94 plakalı ticari araç ile çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan Eralp, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar trafik lambası istedi Kavşakta haftada en az 2 kazanın yaşandığını belirten Ahmet Faruk Koç isimli vatandaş “Sebebi de burada dört yol var. Kontrolsüz bir geçiş var. Burada ölüme yakın hatta ölümlü kazalar da yaşandı. Biz gerekli mercilere başvurduk. Ama buraya 2 tane trafik lambası yapılmadı. Buraya 2 ışık konulduğu zaman kazalar önlenecek. Motor yukardan gelirken 07 plakalı araç da çevreyolundan gelirken yukardan gelen motora hiç bakmadan çarpıyor. Ya da yukarıdan gelen motor hiç bakmadan çarpıyor” diye konuştu.
(AK-
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