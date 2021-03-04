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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralı sürücünün ambulansa alınması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Otomobil sürücüsünün polise kazayı anlatması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16:00 sularında, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul yol ayrımı istikametinden çarşı istikametine ilerlemekte olan Yiğit E. (24) idaresindeki 67 LB 433 plakalı motosiklet, yine aynı istikametten çarşı istikametine gitmekte olan Ö.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Otomobilin sinyal verip, karşı şeride geçmek için durduğu esnada motosikletin yandan çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa alarak ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri otomobil sürücünün ifadesini alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İYA-SÖ-
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