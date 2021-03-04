Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

-- Ambulansa bindirilişi

-- 112 Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-- Kaza yapan otomobil ve motosiklet



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosikletli sürücü hastanelik oldu. Sürücünün vücudunda kırık olduğu öğrenildi. Olay, Muratlı İlçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Erkut A. sevk ve idaresindeki 34 BJT 081 plakalı motosiklet ile Aytaç İ. yönetimindeki 59 NG 827 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün ilk müdahalesi Muratlı’da yapılırken, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Muratlı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri, yol güvenliğini sağladı ve trafik tek şeritten devam etti. Öte yandan, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



loading...