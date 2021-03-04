Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

- Yaralı motosikletlinin serzenişleri

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Serzeniş Motosiklet Sürücüsü 

-- Ambulansa bindirilişi
-- 112 Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-- Kaza yapan otomobil ve motosiklet

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosikletli sürücü hastanelik oldu. Sürücünün vücudunda kırık olduğu öğrenildi. Olay, Muratlı İlçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Erkut A. sevk ve idaresindeki 34 BJT 081 plakalı motosiklet ile Aytaç İ. yönetimindeki 59 NG 827 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün ilk müdahalesi Muratlı’da yapılırken, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Muratlı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri, yol güvenliğini sağladı ve trafik tek şeritten devam etti. Öte yandan, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı