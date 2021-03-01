Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

- Ambulanslar, trafikten detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-- Kazaya karışan araç
-- Yaralının ambulansa taşınması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta akşam saatlerinde Üniversite Caddesi üzerinde motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Okan H. hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Üniversite caddesi üzerinde meydana geldi.67 AAK 813 plakalı motosiklet ile Hyundai marka 34 BDY 570 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Okan H. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Okan H. olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı