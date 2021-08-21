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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

Üniversite Hastanesi Jandarma Trafik Kazası Karahisar Sağlık Ekipleri 


- Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Ortapınar Köyü istikametine doğru seyir halinde olan Tahsin Avcı idaresindeki tescilsiz motosiklet ile aynı istikamette giden Gökhan K., idaresindeki 03 ER 352 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletteki Tahsin Avcı ile Mustafa K., yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile üniversite hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Avcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mustafa K.’nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.
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