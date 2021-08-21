Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



- Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Ortapınar Köyü istikametine doğru seyir halinde olan Tahsin Avcı idaresindeki tescilsiz motosiklet ile aynı istikamette giden Gökhan K., idaresindeki 03 ER 352 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletteki Tahsin Avcı ile Mustafa K., yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile üniversite hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Avcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mustafa K.’nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

