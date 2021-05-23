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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yeri genel görüntü

Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralıların görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile engelli aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl merkezden Cerrah kavşağına seyir halinde olan sürücü İşitme engelli Hazım A. (45) yönetimindeki 3 tekerlekli engelli aracı, ara sokağa dökmek için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Sürücü Muhammed Miraç Y. (22) yönetimindeki 16 ANA 614 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile engelli aracında yolcu Rabia A. (20) yaralandı. 2 yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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