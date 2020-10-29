Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet hırsızları önce MOBESE’ye sonra polise yakalandı

Motosiklet hırsızları önce MOBESE’ye sonra polise yakalandı

Şüphelilerin AVM’ye gelişi mobese görüntüsü

Mobese Görüntüsü Akalan Kamera Hırsız Mobese 

-Şüphelilerin motosiklete binip ayrılması mobese görüntüsü

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir AVM’nin otoparkından motosiklet çalan 2 hırsız, önce MOBESE’ye, daha sonra ise polise yakalandı. Motosiklet hırsızı 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Serdar O.’ya ait 45 RU 931 plakalı motosiklet, Salihli’deki bir AVM’nin otoparkından, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Otopark ile çevredeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin Oğuzhan K. (19) ve Mustafa E. (18) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir Kemaliye Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı. Tutuklandılar Motosiklet, sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öte yandan yakalanıp tutuklanan şüphelilerden Oğuzhan K.’nin 2 ayrı hırsızlık olayından 9 yıl 2 ay aranma kaydının bulunduğu öğrenildi. (BA-SC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı