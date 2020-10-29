Motosiklet hırsızları önce MOBESE’ye sonra polise yakalandı

-Şüphelilerin motosiklete binip ayrılması mobese görüntüsü



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir AVM’nin otoparkından motosiklet çalan 2 hırsız, önce MOBESE’ye, daha sonra ise polise yakalandı. Motosiklet hırsızı 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Serdar O.’ya ait 45 RU 931 plakalı motosiklet, Salihli’deki bir AVM’nin otoparkından, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Otopark ile çevredeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin Oğuzhan K. (19) ve Mustafa E. (18) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir Kemaliye Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı. Tutuklandılar Motosiklet, sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öte yandan yakalanıp tutuklanan şüphelilerden Oğuzhan K.’nin 2 ayrı hırsızlık olayından 9 yıl 2 ay aranma kaydının bulunduğu öğrenildi. (BA-SC-



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