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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Şüphelilerin çaldıkları iddia edilen motosiklete binmesi

Ya Sonra Adli Kontrol Akalan Kamera Hırsız 

-Motosikletin itilmesi ve sokaktan uzaklaşmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Şişli ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 ve 28 Mayıs’ta Yayla ve Paşa mahallelerinde 2 farklı motosiklet hırsızlığına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Meydana gelen “hırsızlık” olayını gerçekleştirdiği iddia edilenlerden birinin, çevrede bulunan güvenlik kameralarından yaşı 18’den küçük K.C.S. adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Zanlı, önceki gün ilçenin en işlek caddelerinden Kurtuluş Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen K.C.S., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edildi. Yaşı 18’den küçük şüphelinin, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı öğrenildi.
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