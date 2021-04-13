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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Motosiklet hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Motosiklet hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızların apartmana girme anlarından detay,

Polis Market Akalan Kamera Hırsız 

-motoru çalma anlarından detay,
-bir marketten çay çalma anlarından detay,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te motor ve çay hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ikametten motor ve bir iş yerinden çay çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı da bulunan N.D ve H.A isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Öte yandan yapılan çalma görüntüleri ve hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. (FP-SD-
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