Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet hırsızları kamerada

Motosiklet hırsızları kamerada

Hırsızların iş yeri kapısını zorla açtığına ait görüntü

Akalan Kamera Hırsız 

-Hırsızların yakalandığına ait görüntü
-Çalıntı malzemelerden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te meydana gelen motor hırsızlığı ve iş yerlerinde yapılan hırsızlık olayı ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 motosiklet hırsızlığı ve 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak 6 şüpheliyi tespit etti. Şahısları yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda, İ.K., H.Ö., M.K., M.Ç., A.B., D.K., isimli 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı