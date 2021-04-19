Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi

Motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi

-Calınan motosiklet detay

Polis Polis Merkezi Polis Teşkilatı Hırsız Polis Ekipleri 

--Motorun sahibi Mahmut B. Röportaj

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 kişinin çaldığı motosiklet yarım saat sonra polis ekipleri tarafından bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı bilgisini alan Asayiş Büro Amirliği olay yerine sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, araştırmalar sonucunda 31 Y 4476 plakalı motosikleti terk edilmiş şekilde buldu. Motosikleti çalan 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Motosiklet sahibi Mahmut B., "Motosikletin park ettiğim yerde olmadığını görünce polis merkezini aradım polislerde sağ olsun yardımcı oldular. Çok kısa bir sürede motosikletim bulundu. Bulunduğu için çok memnunum motosikletimi bulduğu için polis teşkilatına çok teşekkür ederim" dedi .
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement