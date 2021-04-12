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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet alev alev yandı, vatandaşlar binada mahsur kaldı

Motosiklet alev alev yandı, vatandaşlar binada mahsur kaldı

motosikletin yanması

Mahsur Kaldı Bild Sağlık Ekipleri Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Olay yeri
-Alev alan motosiklet
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Soğutma çalışmaları

( ZONGULDAK )- 4 katlı binanın girişinde alev alan motosiklet panik yaşattı ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Kısa sürede yanındaki binaya da sıçrayan yangın büyük paniğe yol açtı.Olay, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi'ndeki Erdoğan İş Merkezi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çevik'e ait binanın yanında duran motosiklet bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın yanı başındaki Mehmet Çevik'e ait 4 katlı binaya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alev alan motosiklet binanın çıkış kapısına yakın olduğu için vatandaşlar binada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar dükkanlarından getirdikleri yangın tüpleri ile yangına müdahale ettiler. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yanan motosiklete hemen müdahalede bulundu. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yangında zarar gören binada da soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ise yaralı olmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, motosikletin plakası olmaması nedeniyle sürücüye ulaşamadı.Cem Aydın isimli vatandaş, yangının neden çıktığını anlamadıklarını belirterek, "Ben bir anda alev aldığını gördüm. Kısa süre görüntü aldıktan sonra yangın tüpü ile motosiklete müdahalede bulunduk" dedi.

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