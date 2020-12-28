Motoru ile köpeğe çarptı ‘ne fark eder’ dedi

-Köpeğin yol kenarına çekilmesi

-Motorculardan detaylar

-Motorcu ve köpeği sahibi ile diyalog



( KAHRAMANMARAŞ )-Köpeğin ölümüne neden olan motorculardan, ‘ne fark eder’ yanıtı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir grup motorcunun çarptığı iddia edilen köpek hayatını kaybetti. Köpeğine kimin çarptığını soran sahibine motorcular, ‘Ne fark eder’ yanıtını verdi. Olay, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Tekir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup motosikletli seyir halindeyken yoldaki köpeğe çarparak olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası köpek yol ortasında kanlar içinde kalırken, sahipleri köpeği alıp yolun kenarına bıraktı. Bir müddet sonra motorcular kaza yerine gelirken, köpeğin sahibi ise o anları cep telefonu kamerasınca kayıt altına aldı. Köpeğe kimin çarptığını soran sahibine motosikletliler ise, ‘ne fark eder’ cevabını verdi. Köpeğe çarpan kişinin ve videoda, "ne fark eder" yanıtını veren kişinin 22 yaşındaki E.Z. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak hayvanları koruma kanunu ve trafik kuralları gereğince idari işlem yaptı. Daha sonra jandarmaya teslim edilen şüpheliye adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (HLL-



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