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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Motorlu kurye sele kapıldı, canını zor kurtardı

- Motorlu kurye sele kapıldı, canını zor kurtardı

-Kuryenin düşüşü

Sağanak Yağış Akalan Kamera Cep Telefonu 

--Genel sel görüntüsü
--Baska bir kuryenin ayakkabılarını sıkması

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Buca ilçesinde sele kapılan motorlu kuryenin kurtulma çabaları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, araçlar sele kapıldı. Özellikle kısıtlamadan muaf olduğu için dışarıda olan vatandaşlar da sele kapılmamak için uzun uğraşlar verdi. Buca ilçesinde motorlu kurye Özgür Seven, motoruyla selde sürüklendi. Hem kendi canını hem de motorunu kurtarmaya çalışan Seven, güçlükle kendini korumaya çalıştı. Motoruyla birlikte düşen Seven, ayağa kalkıp bu kez de motorunu selden kurtarmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedi.
Öte yandan başka bir motorlu kurye de kısıtlama saatlerinde yağmura yakalandı. Kurye, ıslanan botlarını sıkarak yağmurda ne kadar ıslandığını kamera ile kayda aldı. (CA-
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