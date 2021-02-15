Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motor kısmından alev alan otomobil küle döndü

Motor kısmından alev alan otomobil küle döndü

Yanan aracın çekilmesi

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Yanan aracın söndürülmesi
-Röportaj yapılması
-Detaylar

( KASTAMONU ) -- Seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi KASTAMONU

- Kastamonu'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, kısa süre içinde tüm aracı kapladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza, Kastamonu-Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem Tunç'un idaresinde seyir halinde olan otomobilden duman ve koku gelmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü de panikleyerek, otomobilini yolun kenarına park etti. Tunç, araçtan indiği sırada ise otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Kısa sürede alevler aracı kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Bartın’dan Kurucaşile’ye gitmek istediği sırada otomobilinden bir koku duyduğunu söyleyen sürücü Erdem Tunç, "Koku ve duman duyunca aracı yolun kenarına çekip park ettim. Araçtan iner inmez motor bölümü tutuştu. Herhangi bir yaralanmam olmadı ama araç tamamen yandı" dedi.
(Vİ-HFV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı