Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Motor kısmı alev alan kamyonet küle döndü

Motor kısmı alev alan kamyonet küle döndü

Aracın yanması detay

Bild Kamera Cep Telefonu Trol 

-Söndürme çalışması detay
-Diğer sürücülerden detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kemer İlçesi’nde seyir halinde motor kısmından alev alan kamyonetin ön kısmı küle döndü. Sürücü yangından yara almadan kurtuldu. Olay, saat 16.00 sıralarında Kemer- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyfi T. kontrolündeki 07 YIH 03 plakalı kamyonetin motor kısmı, aniden alev aldı. Sürücü kamyonu durdurup inerken, yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyonun alevlere teslim olması ise yoldan geçen diğer araç sürücülerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement