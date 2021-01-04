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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motor kaputundan yükselen dumanlar korkuttu

Motor kaputundan yükselen dumanlar korkuttu

Araçtan yükselen dumanlar

Kamera Gesi Cep Telefonu Yükselen Trol 

-Sürücü ve çevredekilerin müdahale çabaları

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da motor kaputu ve egzoz bölgesinden dumanlar çıkan araç nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Yolu saran dumanlar diğer sürücülere de zor anlar yaşattı. Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halinde olan 44 FC 910 plakalı Ford marka hafif ticari aracın egzoz motor kaputundan dumanlar yükselmesi üzerine sürücü aracı Çaydüzü Mahallesi mevkiinde yol kenarına çekerek durdurdu. Sürücünün motor kaputunu açmasıyla beraber dumanlar artarak çevreye yayılmaya başladı.
Bu sırada sürücü ve çevredeki vatandaşların yaşadıkları panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolun dumanlarla kaplanması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde dumanların motor arızası nedeniyle oluştuğu anlaşıldı. (BB-OA-
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