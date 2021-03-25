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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Moto kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Moto kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yaralının görüntüsü

Polis Polis Merkezi Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Sağlık ekipleri
-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy’de siparişe giden motorlu kuryeye karşıdan gelen bir otomobil çarptı. Kaza sonucunda kurye yaralanırken, yabancı uyruklu araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza, saat 21.00 sularında Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir lokantada motorlu kuryelik yapan Atakan Baş, Boğazköy Mahallesi'nde bir adrese 34 DHD 357 plakalı motosikleti ile sipariş götürdüğü esnada caddenin karşı tarafından gelen 34 RK 9607 plakalı sedan aracın sürücüsü yabancı uyruklu Recep C. motosiklet sürücüsünü fark etmeyerek çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza da yaralanan motosiklet sürücüsü Atakan Baş, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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