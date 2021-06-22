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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
'Motivasyon Tırı' öğrencilerle buluştu

'Motivasyon Tırı' öğrencilerle buluştu

- Motivasyon tırından görüntüleri

Engelli Çocuk Öğretmenler Engelli Öğrenciler Girişimcilik Engelli Öğrenci 

-- Motivasyon eğitiminden görüntüleri
-- Pazarlar Ortaokulu 5. Sınıf öğrenci Elif Nur Tosun ile röportaj
-- Pazarlar Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mehmet Bayram ile röportaj
-- Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan ile röportaj

( KÜTAHYA - ÖZEL)- 'Motivasyon Tırı'nda, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, engelli öğrencilerin kullanabileceği robotik oyuncak, pazıl ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi KÜTAHYA

- Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Motivasyon Tırı' Pazarlar ilçesindeki ortaokul öğrencileriyle buluştu. Kütahya Valisi Ali Çelik'in öncülüğü ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle hizmet vermeye başlayan 'Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı' Ortaokul öğrencilerine motivasyon eğitimi vermek üzere Pazarlar'a ulaştı. Hedefi Türkiye'deki tüm şehirleri dolaşmak olan Motivasyon Tırı'nda, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, engelli öğrencilerin kullanabileceği robotik oyuncak, pazıl ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi.
Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından sunumu yapılan etkinlik, ilçedeki Ortaokul öğrencilerle öğretmenlerinin beğenisini kazandı. Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, öğrencilerin hayata karşı farkındalık düzeylerini arttırmak, motive etmek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi.

Armağan, eğitim sırasında sıklıkla daha çok kırsal bölgelerde yer alan ilk ve orta kademedeki öğrencilerin ve engelli çocukların motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak istediğini ifade etti.
Kudret Armağan, "Motivasyon otobüsü projemizle ile çocuklarımızı sınıf ortamından çıkıp, yeni, farklı bir heyecan yaşıyor. Bu onların hayatlarında iz bırakacak bir proje. Bu projeyle, kendilerine olan inançları ve çevresiyle olan etkileşimleri artacak, algıları yükselecek ve çevrelerinde gördükleri her şeye merakla bakacaklar. Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak istiyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde ve sürdürüle bilmesinde büyük katkılar sağlayan Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik’e teşekkür ederim” dedi.
"Çocuklarımızın neşesine ve mutluluğuna bizler de ortak olduk" Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, ortaokul öğrencilerinin hayallerini görünür hale getirdiklerini belirtti.
Ulu, "Çocuklarımızın neşesine ve mutluluğuna bizler de ortak olduk. Başta Kütahya Valisi Ali Çelik'e, İlçemizdeki faaliyetlere destek olan Pazarlar Kaymakamımız Mehmet Soylu’ya ve Belediye Başkanımız Bilal Demirci’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Pazarlar Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mehmet Bayram, pandemi döneminde evlerde kapalı kaldıklarını belirterek, bu günkü etkinlikte yaşadıklarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.
Bayram, "Motivasyon tırının ilçemize gelmesi için çalışan herkese teşekkür ediyorum. Motivasyon eğitiminde çok eğlendik ve mutlu olduk” şeklinde konuştu.
Pazarlar Ortaokulu 5. Sınıf öğrenci Elif Nur Tosun, “Pazarlar Ortaokulu olarak motivasyon eğitimine geldik. Motivasyon seminerinde anlatılanlardan ve derslerden memnun kaldık. Dünya'ya bakış açımız değişti. Eğitimi ilçemize gelmesinde vesile olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Motivasyon Tırı' nın Ortaokul öğrencilerine verdiği motivasyon eğitimine Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu ve Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ziyaret etti. Kaymakam Soylu ve Başkan Demirci öğrencilerin motivasyon eğitimini izledi ve öğrencilere eşlik ettiler. (MB-EFE)
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