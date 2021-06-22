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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
MOSKOVA - Rusya'da yeniden devreye giren Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor

MOSKOVA - Rusya'da yeniden devreye giren Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor

- Moskova sokaklarından kalabalık insan detayları - Maskesiz insanlardan detaylar - Sokak gösterilerinden detaylar - Dans gösterisi detaylarıMOSKOVA (AA) - Rusya 'nın başkenti Moskova'da yeniden devreye giren Kovid - 19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor. Moskovalılar sokaklarda maskesiz bir şekilde sosyalleşiyor.Salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiği Moskova'da, 29 Haziran'a kadar çocuk oyun mekanları, parklarda çocuklar için ayrılan yerler, alışveriş merkezlerindeki yeme - içme bölümleri ve benzeri yerlerin geçici olarak kapatılması yönünde karar alınmıştı.Moskova’daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin 23.00 - 06.00’da müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Diğer yandan, tiyatro ve sinemalar faaliyetlerini sürdürebiliyor.Moskova ve Moskova bölgesinde çalışan vatandaşların yüzde 60'ına Kovid - 19'a karşı aşılanma zorunluluğu geçen hafta getirilmişti. Rusya 'da ilk Kovid - 19 vakası 31 Ocak 2020'de, ilk ölüm 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti. Ülkede, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.

Alışveriş Tedbirler Tiyatro Alabalık Aşılama 

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