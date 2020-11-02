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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Moskova'daki gaz deposunda büyük patlama

- Moskova'daki gaz deposunda büyük patlama

Patlamalardan detaylar

Kurtarma Ekibi Başkent 

-Patlamalardan kaçan insanlardan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’nın başkenti Moskova’da bir gaz dolum tesisinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Kentte büyük panik yaşandı. Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyindeki Gazoprovod Caddesi’nde bulunan bir gaz dolum tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ardından şiddetli patlamaların meydana gelmesiyle korku dolu anlar yaşandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri bölgeye çok sayıda itfaiye ile kurtarma ekibinin yanı sıra ambulanslar gönderdi. Tesislerde çalışanların yanı sıra çevredeki binalarda bulunanlar da bölgeden tahliye edildi. Patlamaların devam etmesi nedeniyle tesise yaklaşamayan ekipler, yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar can kaybı ya da yaralı olmadığı duyuruldu. Bölgede bulunan herkesin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, patlama nedeniyle yangına direkt olarak müdahale edilemediği aktarıldı. Çalışmalara devam edildiği ifade edilirken tesiste bulunan tankerlerdeki gaz hacminin toplamda 600 metreküp civarında olduğu ve bu gazın patlamalar ile birlikte boşalacağı ardından yangına doğrudan müdahale edileceği açıklandı.
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