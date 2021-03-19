Moskova'daki Afganistan görüşmeleri

- Basın toplantısından görüntülerMOSKOVA (AA) - Rusya’nın ev sahipliğinde başkent Moskova ’da Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganistan temsilcilerinin katıldığı Afganistan meselesi çözümüne ilişkin genişletilmiş üçlü toplantıya katılan Taliban heyeti, otelden ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Taliban üyesi ve Afganistan’ın Herat eski valisi Khirullah Said Wali Khairkhwa katıldı.
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