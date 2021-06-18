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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldı

Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldı

- Şehir merkezinden detaylar - Kitap fuarı gezen vatandaşlar MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova 'da yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı alınan bazı tedbirlerin süresinin 29 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, internet sayfası üzerinden, şehirdeki Kovid - 19 önlemleri ve aşılanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sobyanin, Moskova ve Moskova bölgesinde çalışan vatandaşların yüzde 60'ına Kovid - 19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirildiğini belirterek bu zorunluluğun yaklaşık iki ay süreceğine dikkati çekti.Aşı olanların ikinci kez aşılanması gerektiğini vurgulayan Sobyanin, "Daha önce aşı olanların antikoru kalmadı. Bu yüzden geçenlerde ikinci kez aşı oldum. Yeniden aşılanma sürecinin başlatılması hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.Sobyanin, bu kapsamda Rus hükümetiyle çalışmalar yürüteceklerini aktardı. - Moskova 'daki Kovid - 19 önlemler 29 Haziran'a devam edecekBaşkan Sobyanin, Moskova 'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 20 Haziran'a kadar alınan tedbirlerin süresinin 29 Haziran'a kadar uzatılmasını kararlaştırdıklarını duyurdu. Buna göre, çocuk oyun mekanları, parklarda çocuklar için ayrılan yerler, alışveriş merkezlerindeki yeme - içme bölümleri ve benzeri yerler kapalı kalmaya devam edecek. Moskova ’daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri gece 23.00’ten sabah 06.00’ya kadar müşterilere hizmet vermeyecek. Bugün itibarıyla da eğlence etkinlikleri bin kişiyi geçmeme şartıyla yapılacak. Diğer yandan, tiyatro ve sinemalar faaliyetlerini sürdürebilecek.Bazı kafe ve restoranlara deneme amaçlı aşılı ve antikoru olan vatandaşlar alınabilecek. Bunun için aşı olan vatandaşlar, barkod (QR kod) sistemi kullanabilecek. - Son 24 saatte 17 bin 262 vakaRusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 262 artarak 5 milyon 281 bin 309'a, ölenlerin sayısı ise 453 artışla 128 bin 445'e çıktı. Ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 954 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 4 milyon 850 bin 659'a ulaştı.Başkent Moskova 'da ise son 24 saatte Kovid - 19 vaka sayısı 9 bin 56 artarak 1 milyon 269 bin 145'e, ölenlerin sayısı 78 artışla 21 bin 276'ya yükseldi.

Koronavirüs Alışveriş Koronavirüs Başkent Hükümet 

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