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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Moskova'da Apartman Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

- Moskova'da Apartman Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Yanan binadan detaylar

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-Yangından kaçan insanlar

( MOSKOVA ) - Moskova'da apartman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti MOSKOVA

- Rusya'da 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Mosrentgen kasabasındaki 9 katlı bir binanın üçüncü katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi gönderilirken binada yaşayan birçok kişi kendi imkanları ile binadan çıkmayı başardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangında 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, binada yaşayan 17 kişinin ise dumandan zehirlendiğini açıkladı.
Zehirlenen kişilerin bölgedeki hastanelere sevk edildiği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, zehirlenenlerden 4 kişinin ambulans helikopterle hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Öte yandan yaralıların sağlık durumuna dair detaylı bilgilerin kamuoyuna aktarılacağı duyuruldu.
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