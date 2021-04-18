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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları

Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları

Adli Tıp Kurumu detay

Kız Arkadaş Cenaze Bild Ormanlı Avcılık 

-Cenaze aracı detay
-Cenaze yakınları detay
-Kerim Ulak'ın teselli edilmesi detay
-Cenaze aracı ayrılması detay
-Diğer detaylar
-arşiv görüntüler eklendi

( ANTALYA )- Antalya’da 17 gün sonra cesedi bulunan hemşirenin cenazesi morgdan alındı ANTALYA

- Antalya’da tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gün sonra ormanlık alanda ağaca asılı şekilde bulunan hemşirenin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Kardeşinin cenazesini almaya gelen kişiyi ise yakınları teselli etti. Antalya’da özel bir saç ekim merkezide görev yapan 29 yaşındaki Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sona veda mesajı atıp ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağı Merkezi’ne bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi. Kanyonun iç kesimlerinde aramalarına devam eden yakınları dün yaptıkları aramada Ahmet Uğur’un cesedini yoldan yaklaşık 40 metre içeride ağaca asılı halde bulundu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Uğur’un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hemşirenin cenazesi teslim alındı. Cenazenin Gazipaşa İlçesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan kardeşinin cenazesini almaya gelen Kerim Uğur'u ise yakınları teselli etti. (EG-
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