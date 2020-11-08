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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Moral yemeği adı altında korona virüsü hiçe saydılar

Moral yemeği adı altında korona virüsü hiçe saydılar

Cep telefonuna yansıyan görüntüler

Fabrika Kamera Sayılar Skandal Cep Telefonu 

-Sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske takılmaması
-Pistte onlarca kişinin oyun oynaması

( SAKARYA -ÖZEL)-Artan korona virüs vakalarına aldırış etmeden eğlencenin dibine vurdular-Sosyal mesafe ve maskenin hiçe sayıldığı ortamdaki görüntüler pes dedirtti SAKARYA

- Sakarya genelinde artan korona virüs vakalarına aldırış etmeyen bir fabrika, moral yemeği adı altında etkinlik düzenlendi.
Maske takmayan onlarca kişi yedikleri yemeğin ardından sosyal mesafeyi de hiçe sayarak düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi. Sakarya’da artış gösteren korona virüs vaka sayılarına rağmen Sapanca ilçesinde bulunan bir işletmede adeta skandal görüntüler kaydedildi. Arifiye ilçesinde bulunan bir kablo fabrikası tarafından moral yemeği adı altında düzenlenen etkinlik bu kadarına da pes dedirtti. Son günlerde yetkililer tarafından sık sık yapılan uyarılara aldırış etmeyen fabrika tarafından düzenlenen moral yemeğinde, canlı müzik eşliğinde sosyal mesafeyi hiçe sayan onlarca kişi piste çıkarak dans etti. Düzenlenen organizasyon adeta korona partisine dönüştü. Vaka sayılarının yükseldiği ve sıkı tedbirlerin gündeme geldiği günlerde ortaya çıkan bazı görüntüler tepkiye neden oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, eğlenceye katılan onlarca kişinin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.

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