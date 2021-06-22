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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Moloz dökerken böyle görüntülediler

Moloz dökerken böyle görüntülediler

-Kimliği belirsiz 2 şahsın kürekle kamyonetten moloz dökmesi

Akalan Cep Telefonu 

--Yol kenarına dökülen moloz ve hafriyatlar

( MUĞLA ) -- Dağ yolunu moloz ve hafriyat döküm sahasına çevirmişler MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz vatandaşlarca bir kamyonetten yol kenarına moloz dökülmesi vatandaşlarca görüntülendi. Bodrum’un Yakaköy Mahallesi ile Dereköy Mahallesi arasındaki dağ yolu, moloz ve hafriyat döküm sahasına dönüştürüldü. Bölge sakinleri tarafından çok kullanılmayan yolun ıssız olmasını fırsat bilen bazı kişiler, yol kenarına moloz ve hafriyatları döktüğü öğrenildi. O şahıslardan ikisi, mahalle sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Bir kamyonetle bölgeye gelen 2 kişi, molozları dökerken mahalle sakinlerince cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülendiklerini anlayan 2 şahsın, kendilerini görüntüleyen mahalle sakinine tepki gösterdiği öğrenildi. Mahalle sakinleri kamyonetin plakası ilgili birimlere ihbarda bulundu. (HY-OD-Y)
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