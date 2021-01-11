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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Moldova plakalı tır devrildi sürücüsü feci şekilde can verdi

Moldova plakalı tır devrildi sürücüsü feci şekilde can verdi

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( MANİSA )- Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde devrilen Moldova uyruklu tırın sürücüsü hayatını kaybetti MANİSA

- Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sabah saat 04.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Moldova plakalı tır devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Moldova uyruklu olduğu düşünülen sürücünün kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Denizli’nin Buldan ilçesi yönünden, Alaşehir istikametine gitmekte olan biber yüklü yabancı plakalı tır, Sarıgöl çıkışındaki sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrildi. 150 metre sürüklenen tırda patlamalar meydana geldi. Patlamalar Sarıgöl ilçe merkezinden de duyulurken patlayan tır alev aldı. Aracın içerisinde sıkışan yabancı uyruklu sürücü feci şekilde can verdi. Sürücüyü kurtarmak isteyen Sarıgöl ve Alaşehir itfaiye ekipleri saatlerce kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Moldova uyruklu tır sürücüsünün kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor. Yabancı uyruklu sürücünün cansız bedeni ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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