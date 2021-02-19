MOGADİŞU - Somali'deki muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yürüyüşü sırasında çatışma yaşandı
- Bölgede duyulan silah sesleri - Güvenlik güçlerinden detaylar - Yürüyüşten detaylar - Açıklamalardan detaylar MOGADİŞU - Eski Başbakan Hasan Ali Kheyre önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine güvenlik güçleri ateşle cevap verdi.İki taraf arasında yaşanan çatışmada Dahabshil Bankası havaalanı şubesi füze saldırısı sonrası yandı.Hükümetin, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakalarındaki artışını gerekçe göstererek çarşamba günü tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklaması ülkedeki gerginliği arttırdı.Cumhurbaşkanı adaylarından Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, gece saatlerinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.Başkent Mogadişu’da yaşanan çatışmaların ardından bugün de gerginlik devam ediyor.Eski Başbakan Hasan Ali Hayri önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine, güvenlik güçleri ateşle cevap verdi.İki taraf arasında yaşanan çatışmada Dahabshil Bankası havaalanı şubesi füze saldırısı sonrası yandı. Somali li muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı 15 Şubat'ta sokağa çağırmıştı
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