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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MOGADİŞU - Somali'de intihar saldırısı: 5 ölü

MOGADİŞU - Somali'de intihar saldırısı: 5 ölü



ِ : - Olay yerinden detaylar - Hasar görmüş lokantadan detaylar - Güvenlik görevlisinin açıklamasıMOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu ’da General Kaahiye Polis Akademisi yakınlarındaki kalabalık bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.AA muhabirinin yerel güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, polislerin öğle yemeği için lokantaya geldiği sırada intihar bombacısı kendini patlattı.5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı patlamadan sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Terör örgütü Eş - Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Güvenlik Güçleri Muhabir Alabalık Başkent Saldırı 

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